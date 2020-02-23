Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Belhanda'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta çıktı.
7. dakikada sağ kanattan bindiren Mariano, arka direkte müsait pozisyondaki Falcao'ya ortaladı. Kolombiyalı futbolcunun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
18. dakikada Kruse ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Vedat, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Max Kruse, meşin yuvarlağı Muslera'nın ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
29. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Vedat Muriqi'nin ters vuruşunda top üstten kornere çıktı.
34. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Ozan Tufan topu çizgiden çıkardı.
40. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı korner atışında savunmanın arasından yükselen Donk kafayı vurdu ve topu filelere göndererek eşitliği sağladı. 1-1
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx
Fenerbahçe: Altay x, Isla xx, Jailson xx, Serdar xx, Hasan Ali xx, Tolgay xx, Ozan xxx, Dirar xx, Kruse xxx, Tolga xx, Vedat xxx
Yedekler: Harun, Erten, Falette, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi, Allahyar, Zajc, Deniz Türüç, Murat Sağlam
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xxx, Saracchi xx, Seri xxx, Ömer xxx, Feghouli xxx, Belhanda x, Onyekuru xxx, Falcao xx
Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Andone, Taylan Antalyalı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Kruse (dk. 21 pen.) (Fenerbahçe), Donk (dk. 40) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Belhanda, Falcao (Galatasaray) - İSTANBUL