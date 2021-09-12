Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Osayi'nin rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muammer'de kaldı.

86. dakikada Szalai'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Muammer tokatlayarak oyun alanına çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İlker Takpak xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Marcel Tisserand xx (Atilla Szalai dk. 22 x), Min-Jae Kim xx, Serdar Aziz xx, Bright Osayi-Samuel xx, Luiz Gustavo xx, Miha Zajc xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Mesut Özil xx (İrfan Can Kahveci dk. 59 ?, Max Mayer dk. 72 x), Diego Rossi xx, Mergim Berisha xx (Enner Valencia dk. 59 x)

Yedekler: Berke Özer, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Arda Güler, Miguel Crespo

Teknik Direktör: Vitor Pereira

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Ahmet Oğuz xx, Dimitris Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx (Azubuike Okechukwu dk. 84 ?), Hakan Arslan xx, Pedro Henrique xx (Sefa Yılmaz dk. 90 ?), Faycal Fajr xx, Max Gradel xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 78 x), Mustapha Yatabare xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Bright Osayi-Samuel (dk. 23) (Fenerbahçe), Pedro Henrique (dk. 45 pen.) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Isaac Cofie, Pedro Henrique, Uğur Çiftçi (DG Sivasspor), Altay Bayındır, Miha Zajc (Fenerbahçe)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Seda Sayan Düm Tek Tek Derya Baykal
Spor Marcao Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 19:31:49. #1.17#