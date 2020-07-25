Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
25.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:21

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada sol taraftan ceza sahasında giren Skoda'nın dışarıya çevirdiği topta Boldrin'in şutu üstten auta çıktı.

28. dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla ilerleyen Melnjak'ın içeri gönderdiği topu Falette kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Skoda'nın vuruşunu kaleci Harun tek hamlede kurtardı.

32. dakikada Melnjak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Skoda'nın kafa vuruşu direğe çarpıp Harun'da kaldı.

37. dakikada ceza sahası içine topla giren Emre, Abdullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Emre'nin vuruşu ağlara gitti. 1-0

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx

Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xx, Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Ozan xx, Emre xxx, Rodrigues xx, Ferdi xx, Ömer Faruk xx, Allahyar xx

Yedekler: Altay, Erten, Zajc, Murat, Cenk, Muhammed, Gürkan, Emre, Emir

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Ivanildo xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Garmash xx, Oğuz Kağan xx, Boldrin xx, Tunay xx, Skoda xx

Yedekler: Tarık, Zafer, Atakan, Burak, Alberk, Sasse, Orhan, Boriachuk, Muhammet

Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca

Gol: Emre (dk. 39 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Serdar (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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