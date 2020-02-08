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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

08.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:17
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında , sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada ceza sahası içinde Siopis'in Rodrigues'e yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.


53. dakikada Max Kruse'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1


59. dakikada Jailson'un Djalma Campos'a ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı müdahaleye hakem Ümit Öztürk penaltı kararını verdi.


61. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Altay kontrol etti.


78. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'da kaldı.


Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx


Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar xx, Jailson xx, Dirar xx (Ferdi dk. 83 ?), Ozan xx, Gustavo xx, Tolga xx (Deniz Türüç dk. 46 x), Rodrigues xx (Mevlüt dk. 90+3 ?), Max Kruse xxx, Muriqi xx


Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Rami, Falette, Tolgay, Zajc, Mehmet Ekici


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur Bulut xx, Wellinton xx, Caulker xx, N'sakala xx, Siopis xx, Salih Uçan xx (Ceyhun dk. 46 x), Efecan xx (Mustafa Pektemek dk. 71 x), Djalma Campos xx, Bakasetas xx (Musa Çağıran dk. 79 x), Cisse xx


Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Bammou, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Cisse (dk. 28 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Max Kruse (dk. 53 pen.) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Wellinton, Salih, Marafona, Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Altay, Serdar (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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