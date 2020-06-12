Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı) Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 1.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın şutunda top az farkla yandan auta gitti. 13. dakikada Ozan Tufan rakibine yaptığı sert hareketten dolayı önce sarı kart gördü. Ardından hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek sarı-lacivertli oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı. 19. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Rodrigues'in şutunda top üstten dışarı çıktı. 33. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 45+2. dakikada sol kanattan Mehmet Ekici'nin içeriye sert ortasında Lung'un çeldiği topla buluşan Mevlüt'ün şutu yan direğe çarptı. 45+8. dakikada ceza sahası dışından Gustavo'nun sert şutunda Lung'un kurtarmaya çalıştığı top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. STAT: ÜLKER Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Deniz Türüç xx, Serdar Aziz xx, Falette xx, Dirar xx, Ozan Tufan x, Ferdi Kadıoğlu xx, Rodrigues xx, Gustavo xxx, Mehmet Ekici xxx, Mevlüt Erdinç xx Yedekler: Harun Tekin, Murat Sağlam, Zajc, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Emre, Ömer Faruk, Vedat Muriqi, Allahyar Teknik Direktör: Tahir Karapınar Kayserispor: Lung xxx, Angelo xx, Emre Taşdemir xx, Sapunaru xx, Zoran Kvrzic xx, Hasan Hüseyin xx, Mesanovic xx, Rienstra xx, Mensah xx, Djedje xx, Kravets xx Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Kula, Yasir Subaşı, Situm, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Emre Demir, Uzodimma, Ziya Alkurt, Ömer Uzun Teknik Direktör: Robert Prosinecki Sarı kart: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Ozan Tufan (dk. 14) (Fenerbahçe) (İHA) Kaynak: İHA