Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

04.10.2019 21:26

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada orta sahada topu alan Ufuk Akyol, Jailson'u da geçip hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Ufuk, Isla'ya rağmen yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasında araya giren Kruse'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



24. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken top arka direkte Dirar'da kaldı. Dirar'ın gelişine vuruşu ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



Stat: Ülker



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx



Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx, Ozan xx, Tolga xx, Max Kruse xx, Vedat Muriqi xx



Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Miha Zajc, Deniz Türüç, Alper Potuk, Adil Rami



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Bahadır xx, Diego Angelo x, Celutska xx, Ufuk Akyol xx, Chico xx, Amilton xx, Hakan Özmert xx, Aatif Chahechouhe xx, Gelson Dala xx



Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren, Tarık Çamdal, Halil İbrahim, Yakta Kurtuluş, Harun, Mukairu, Fredy, Serdar Özkan, Doğukan Sinik



Teknik Direktör: Bülent Korkmaz



Gol: Ufuk Akyol (dk. 6) (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA