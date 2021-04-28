Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, FT Antalyaspor'u Bursa'da konuk etti.

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, FT Antalyaspor'u Bursa'da konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

52. dakikada kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutunu kaleci Viviano kontrol etmeyi başardı.

60. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Fredy, direkt kaleyi düşündü. Fredy'nin şutunda kaleci Viviano yine geçit vermedi.

86. dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Naldo kafayı vurdu. Bu futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde top son olarak Imeri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Zukanovic son anda topu çizgiden çıkarmayı başardı.

90+4 dakikada Nuri Şahin'in ceza sahasına gönderdiği topu Fredy kontrol etti. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Amilton, topu filelere göndermeyi başardı. 2-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx (Roco dk. 46 xx), Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic xx, Serhat xx (Muhammed dk. 73 xx), Biglia xx, Efe Tatlı xx (Castro dk. 63 xx), Bertolacci xx (Aksel Aktaş dk. 86 ?), Ndao xx, Lens xx (Salibur dk. 73 x), Borini xx

Yedekler: Aykut Özer, Mevlüt Erdinç, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Jimmy Durmaz

Teknik Direktör: Francesco Farioli

FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Adem Gülüm xx (Ali İyican dk. 80 ?), Eren Albayrak xx, Nuri Şahin xx, Ufuk Akyol xx, Amilton xx, Fredy xxx, Boza Drole xx (İmeri dk. 40 x), Orgill x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Serdar Poyraz, Özden, Yener Güner, Mustafa Erdilman, Mert Koç, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Lens (dk. 12), Borini (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Fredy (dk. 33 pen.), Amilton (dk. 90+4) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ufuk Akyol, Boffin (Antalyaspor), Bertolacci, Roco, Fatih Kuruçuk, Salibur (Fatih Karagümrük) - BURSA

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu
9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Merve Dizdar
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:39:00. #1.16#

title