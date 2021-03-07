Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

07.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:34
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Sobiech'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde toplaşan Lucas Castro'nun şutunu kaleci Friedrich rahat kontrol etti.

12. dakikada Ndao'nun pasını alan Lucas Castro'nun ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan Ndao'nun ortasına ceza sahası içinde Castro vurdu ve top filelere gitti. Ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

44. dakikada Ankaragücü'nün ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden kazandığı serbest vuruşta, Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Viviano kornere tokatladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco x, Campi xx, Balkovec x, Biglia xx, Lucas Castro xx, Bertolacci x, Borini xx, Ndao xx, Sobiech x

Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan, Salibur, Lens, Jimmy Durmaz, Emre Çolak, Mevlüt, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija x, Atila Turan x, İbrahim Akdağ xx, Endri Çekiçi xx, Alper Potuk xx, Geraldo x, Lobjanidze x, Borven x

Yedekler: Furkan, Erdi Dikmen, Voca, Michal Pazdan, Pinto, Orkan, Ali Kaan, Diousse, Emre Güral, Badji

Teknik Direktör: Hikmet Karaman - İSTANBUL

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Nikol Paşinyan
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç İbrahim Selim Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Mesut Özil Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 14:37:17. #1.16#
title