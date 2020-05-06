Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü (2)

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDIBursa'da koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alınan oğlu Kasım Toptaş'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cevher Toktaş'a sosyal medyada tepki yağdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bursa'da koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alınan oğlu Kasım Toptaş'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cevher Toktaş'a sosyal medyada tepki yağdı. Toktaş'ın sosyal medya hesabından 'Dünyaya bel bağlamayın' notuyla oğlunun mezarının fotoğrafını paylaştığı gönderisinin altına yüzlerce kişi yorum yazdı. Gönderiye, 'Hiç mi için sızlamadı', 'Bir baba evladına bunu nasıl yapar', 'Ne istedin zavallı küçücük çocuktan' şeklide yorumlar yapıldı. Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

Kaynak: DHA