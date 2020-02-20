Süper Lig erteleme maçlarının tarihleri belli

20.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:22

Ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarih belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. Buna göre; Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA