Süper Lig ekiplerinin yeni sezonda tercihi yerli teknik adamlar oldu Süper Lig 2020-2021 sezonuna 21 takımdan 10'u geçtiğimiz sezon çalıştığı teknik direktörüyle başlayacak.

Süper Lig 2020-2021 sezonuna 21 takımdan 10'u geçtiğimiz sezon çalıştığı teknik direktörüyle başlayacak. Bu sezon ligdeki teknik direktörlerin 16'sı Türk, 5'i de yabancı olacak.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda bazı takımlar aynı teknik direktörle yola devam ederken, bazı takımlar da yeni teknik adamlarla sezona merhaba diyecek. Bu sezon 21 takımla oynanacak ligde 10 takım geçtiğimiz sezonki teknik direktörüyle yola devam edecek. 11 takım ise teknik adam değişikliğine gitti.

Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Göztepe, DG Sivasspor, İH Konyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor geçen sezonu tamamladıkları teknik adamlar ile yola devam edecek.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ve Atakaş Hatayspor ise teknik direktör değişikliği yaşayan ekipler oldu.

16 Türk, 5 yabancı teknik adam yer alacak

Takımların tercihi ise Türk teknik adamlardan yana oldu. 21 Süper Lig ekibinin 16'sı Türk, 5'i de yabancı teknik direktörlerle çalışacak. Trabzonspor Eddie Newton, Çaykur Rizespor Stjepan Tomas, Denizlispor Robert Prosinecki, Gençlerbirliği Mert Nobre ve Gaziantep FK Marius Sumudica ile sezona başlayacak.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek takımların teknik direktörleri şöyle:

Alanyaspor: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Tamer Tuna

Medipol Başakşehir: Okan Buruk

BB Erzurumspor: Mehmet Özdilek

Beşiktaş: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Stjepan Tomas

Denizlispor: Robert Prosinecki

Fatih Karagümrük: Şenol Can

Fenerbahçe: Erol Bulut

Galatasaray: Fatih Terim

Gaziantep FK: Marius Sumudica

Gençlerbirliği: Mert Nobre

Göztepe: İlhan Palut

Hatayspor: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa: Mehmet Altıparmak

Kayserispor: Bayram Bektaş

Konyaspor: Bülent Korkmaz

MKE Ankaragücü: Fuat Çapa

Sivasspor: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Eddie Newton

Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İHA