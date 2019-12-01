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Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

01.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:32
Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'a 2-0 mağlup olan 'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz." denildi.

13 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET

Kasımpaşa, Özdeş yönetiminde ligde bu sezon 13 maçta üçer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet yaşadı. Lacivert beyazlılar, Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan maçta lider Sivasspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Lig'de son 3 maçını kaybeden Kasımpaşa, 12 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
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