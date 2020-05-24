Süper Lig ekiplerinden bayram mesajları
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Süper Lig ekiplerinden bayram mesajları

Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden bayram mesajları
24.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:50

Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İşte Süper Lig ekipleri tarafından atılan kutlama mesajları:

Aytemiz Alanyaspor: "Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun"

Beşiktaş: "Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz..."

Antalyaspor: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; sevdikleriniz ve ailenizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz."

Çaykur Rizespor: "Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Birlik içinde tüm camiamızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz!"

Denizlispor: "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdikleriniz ile birlikte geçireceğiniz, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar dileriz."

Fenerbahçe: "Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileğiyle... Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

Galatasaray: "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Gaziantep FK: "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlıklı, mutlu ve sevdiklerinizle birlikte huzur dolu nice bayramlar dileriz."

Gençlerbirliği: "Bir arada olamasak da kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız mutlu bir bayram olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

Göztepe: "Ramazan Bayramınızı en içten duygularla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Başakşehir: "Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun..."

Kasımpaşa: "Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun"

Kayserispor: "Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun."

Konyaspor: "Aziz Milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; saflarımızı sıklaştıracağımız sağlıklı, mutlu, huzurlu ve çok daha güzel günleri, bayramları hep birlikte yaşayabilmeyi canı gönülden diliyoruz."

MKE Ankaragücü: "Ülkemizde ve dünyada salgınların sona ermesi umuduyla, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!"

DG.Sivasspor: "Beraberlik içinde huzurlu ve mutlu bayramlar. Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun."

Trabzonspor: "Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!"

(İHA)

Kaynak: İHA

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