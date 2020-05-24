Süper Lig ekiplerinden bayram mesajları Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İşte Süper Lig ekipleri tarafından atılan kutlama mesajları:

Aytemiz Alanyaspor: "Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun"

Beşiktaş: "Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz..."

Antalyaspor: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; sevdikleriniz ve ailenizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz."

Çaykur Rizespor: "Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Birlik içinde tüm camiamızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz!"

Denizlispor: "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdikleriniz ile birlikte geçireceğiniz, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar dileriz."

Fenerbahçe: "Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileğiyle... Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

Galatasaray: "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Gaziantep FK: "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlıklı, mutlu ve sevdiklerinizle birlikte huzur dolu nice bayramlar dileriz."

Gençlerbirliği: "Bir arada olamasak da kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız mutlu bir bayram olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

Göztepe: "Ramazan Bayramınızı en içten duygularla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Başakşehir: "Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun..."

Kasımpaşa: "Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun"

Kayserispor: "Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun."

Konyaspor: "Aziz Milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; saflarımızı sıklaştıracağımız sağlıklı, mutlu, huzurlu ve çok daha güzel günleri, bayramları hep birlikte yaşayabilmeyi canı gönülden diliyoruz."

MKE Ankaragücü: "Ülkemizde ve dünyada salgınların sona ermesi umuduyla, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!"

DG.Sivasspor: "Beraberlik içinde huzurlu ve mutlu bayramlar. Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun."

Trabzonspor: "Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!" - İSTANBUL

Kaynak: İHA