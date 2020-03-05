Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi

05.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.

Kaynak: AA