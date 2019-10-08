Süper Lig ekipleri obeziteye dikkat çekti

08.10.2019 13:04

Süper Lig ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın organize ettiği 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek amacıyla yapılan projeye büyük destek verdi.



Sağlık Bakanlığı'nın 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında yaptığı çalışmalara yeşil sahadan büyük destek geldi. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş, BTC Türk Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa futbol kulüpleri maçlara, "Harekete Çocuklukta Başla, Sağlıklı Yaşa" pankartlarıyla sahaya çıktı. Galatasaray ve Trabzonspor da sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yaparak kampanyaya destek verdi.



Bu sayede sosyal medya çalışmalarında yaklaşık 2 milyon 217 bin kişiye erişim sağlandığı açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA