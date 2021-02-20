Süper Lig ekibi Gaziantep'te bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
20.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:48
Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Gaziantep'te, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Gaziantep'te, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, futbolcunun izolasyon ile tedavi sürecinin ilgili protokoller dahilinde başladığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir