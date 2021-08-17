Süper Lig ekibi Gaziantep'in yeni sezon formaları satışta
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Süper Lig ekibi Gaziantep'in yeni sezon formaları satışta

Süper Lig ekibi Gaziantep'in yeni sezon formaları satışta
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni sezon formaları satışa sunuldu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni sezon formaları satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 2021-2022 sezonunda kullanacağı yeni formaların bugün itibarıyla GFK Store mağazalarında satışına başlandı.

Bir süre önce tanıtılan formalar arasında, değişikliğin yapılmadığı "efsane çubuklu", "kırmızı", "damalı beyaz" ve "gold" yer alıyor.

Taraftarlar, kentteki Sanko Park AVM ve internet sitesinden satın aldıkları formalara futbolcuların isim ve numaralarını yazdırabilecek.

GFK Store mağazalarında yaş gruplarına özel indirimlerin de yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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