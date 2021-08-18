Süper Lig ekibi Gaziantep'e yeni sponsor
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Süper Lig ekibi Gaziantep'e yeni sponsor

Süper Lig ekibi Gaziantep'e yeni sponsor
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Gaziantep'in forma sırt sponsoru Mahmood Coffee oldu.

Süper Lig ekibi Gaziantep'in forma sırt sponsoru Mahmood Coffee oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Mahmood Coffee'nin Gaziantep'in 1 yıllık forma sırt sponsorluğu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, sponsorluğun hayırlı olmasını diledi.

Takıma her zaman destek vermeye çalıştıklarını belirten Altunkaya, "Forma sırt sponsoru olmaktan dolayı büyük sevinç ve gurur duyuyoruz. Gaziantep Futbol Kulübünün başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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