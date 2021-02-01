Süper Lig ekibi Gaziantep'e Portekizli savunma oyuncusu
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Süper Lig ekibi Gaziantep'e Portekizli savunma oyuncusu

01.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:30
Süper Lig ekibi Gaziantep'e Portekizli savunma oyuncusu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Roderick Miranda'yı transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Roderick Miranda'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Portekizli oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Miranda'ya, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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