Süper Lig'e yükselme yolunda son 10 haftaya girildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig'e yükselme yolunda son 10 haftaya girildi

02.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:55
Süper Lig'e yükselme yolunda son 10 haftaya girildi

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'de Giresunspor, son 10 haftaya üçüncü sıradaki İstanbulspor'un 7 puan önünde lider girdi.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'de Giresunspor, son 10 haftaya üçüncü sıradaki İstanbulspor'un 7 puan önünde lider girdi.

Geçen haftaki Altay maçına kadar 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve üst üste 12 karşılaşmasını kayıpsız geçen Giresunspor, siyah-beyazlı ekibe yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Ligde son 10 haftaya 53 puanla giren Karadeniz temsilcisi, ilk 2 ekibin doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde üçüncü İstanbulspor'un 7 puan önünde yer alıyor.

Giresunspor'u 3 puan geriden takip eden Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü beraberliğiyle yenilmezlik serisini 11 müsabakaya çıkardı.

Bu ilk 2 takımı takip eden İstanbulspor, Altınordu, Adana Demirspor ve Altay play-off barajında yer alıyor. Altay'la aynı puana sahip Tuzlaspor ile 39 puanlı Ankara Keçiörengücü de ilk 6'yı takip ediyor.

Düşme hattı

Daha önce Süper Lig'de mücadele eden 3 ekip, ligde son 10 haftaya düşme hattında girdi.

Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 7 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor, 15 puanlı Ankaraspor ve 19 puana sahip Akhisarspor, kalan haftalarda ligde tutunma mücadelesi verecek. Düşme hattının üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 25, Menemenspor, Beypiliç Boluspor ve Adanaspor'un ise 26 puanı bulunuyor.

25. hafta mücadelelerinin 5 Mart Cuma günü başlayacağı TFF 1. Lig'e 27. haftanın ardından milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Sedat Kapurtu Kim Kardashian Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Hakan Kutlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'e yükselme yolunda son 10 haftaya girildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:59:24. #1.15#
title