Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı
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Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor takımı kentte coşkuyla karşılandı.

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor takımı kentte coşkuyla karşılandı.

İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen GZT Giresunspor takımını, burada futbolcuların aileleri, yöneticiler ve kulüp çalışanları karşıladı.

Üzeri açık otobüs eşliğinde futbolcular ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Piraziz ve Bulancak ilçelerinde tur attı. Vatandaşlar balkonlarından ve evlerinin önünden meşaleler yakıp, alkış tutarak sevince ortak oldu.

Giresun kent merkezinde de taraftarlar, futbolculara ve başkan Karaahmet'e meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu. GZT Giresunspor'un Aksu Mahallesi'ndeki tesislerine ulaşan futbolcular burada sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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