Süper Lig'e Türk teknik adam damgası
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Süper Lig'e Türk teknik adam damgası

Süper Lig'e Türk teknik adam damgası
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'de son 14 sezona Türk teknik adamlar damgasını vurdu.

Süper Lig'de son 14 sezona Türk teknik adamlar damgasını vurdu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe'yi 2-1 yenen ve 84 puana ulaşan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan sonra şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şöyle:

SezonTakımTeknik direktör
2007-2008GalatasarayCevat Güler
2008-2009BeşiktaşMustafa Denizli
2009-2010BursasporErtuğrul Sağlam
2010-2011FenerbahçeAykut Kocaman
2011-2012GalatasarayFatih Terim
2012-2013GalatasarayFatih Terim
2013-2014FenerbahçeErsun Yanal
2014-2015GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2015-2016BeşiktaşŞenol Güneş
2016-2017BeşiktaşŞenol Güneş
2017-2018GalatasarayFatih Terim
2018-2019GalatasarayFatih Terim
2019-2020Medipol BaşakşehirOkan Buruk
2020-2021BeşiktaşSergen Yalçın

Üst üste şampiyonluk yaşayan Türk teknik direktörler

Ligde üst üste takımlarına şampiyonluk yaşatan 4 Türk teknik direktör oldu.

Bu başarıyı son olarak Şenol Güneş, Beşiktaş'ı 2015-2016 ve 2016-2017 şampiyon yaparak yaşadı

Süper Lig'de ayrıca Gündüz Kılıç, Galatasaray'ın başında 1961-1962 ve 1962-1963, Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile 1975-1976 ve 1976-1977, Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 1996-2000 arasındaki 4 sezonun yanı sıra 2011-2012, 2012-2013 ve 2017-2018 ile 2018-2019 sezonlarda şampiyonluk yaşayan Türk teknik adamlar oldu.

Yabancı teknik adamlarda ise Beşiktaş ile Yugoslav Ljubisa Spajic ve İngiliz Gordon Milne, Fenerbahçe ile Brezilyalı Didi ve Alman Christoph Daum, Galatasaray ile İngiliz Brian Birch üst üste şampiyonluklar yaşadı. Rumen Mircea Lucescu da önce Galatasaray, sonra Beşiktaş'ın başında arka arkaya iki sezon mutlu sona ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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