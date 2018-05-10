Süper Lig'e Son Bilet İçin Heyecan Başlıyor

Futbolda Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

Süper Lig'e Son Bilet İçin Heyecan Başlıyor

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig'e çıktığı  Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve  Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele  edecek.  

Play-off yarı finalinde eşleşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile  Ümraniyespor yarın saat 19.00'da hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakada  Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçın rövanşı 15 Mayıs Salı günü saat  16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacak.

İki takım arasında sezon içinde Erzurum'da oynanan karşılaşma golsüz  beraberlikle tamamlanmış, Ümraniyespor İstanbul'daki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

Gazişehir Gaziantep ile Boluspor eşleşmesinde ise ilk karşılaşma  Gaziantep Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Özgür  Yankaya düdük çalacak. İkinci karşılaşma ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de  Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak.

Sezon içinde Bolu'daki müsabakada 0-0 berabere kalan iki takımın  Gaziantep'teki mücadelesinde ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle  ayrılmıştı.

Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs  Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele  edecek.

VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları  gerçekleştirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 1. Lig play-off maçlarında  kullanılacak.

Play-off maçlarının tamamında VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez  kullanılacak ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. Bunun için  karşılaşmalar öncesinde statü değişikliği de yapıldı.

Kaynak: Skorer

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