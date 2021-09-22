Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

 Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

 Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı

Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Temel Karamollaoğlu
Magazin Ebru Gündeş Tanem Sivar Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Marcao Muslera Abdullah Avcı Hamit Altıntop Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ali Yerlikaya Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:14:48. #1.17#