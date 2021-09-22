Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.