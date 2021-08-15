Süper Lig'e galibiyetle başlayan Altay'da yüzler gülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Altay'da yüzler gülüyor

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Altay'da yüzler gülüyor
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra çıktığı maçta Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, sezona galibiyetle başlamayı başardı.

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra çıktığı maçta Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, sezona galibiyetle başlamayı başardı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, yeni oyuncuları Daouda Bamba (2) ve Thaciano'nun golleriyle ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

Süper Lig'deki 42. sezonunda birinci hafta maçlarında 14. galibiyetine ulaşan Altay, daha önce ligin ilk haftalarında Bursaspor'u 3, Eskişehirspor ve Samsunspor'u ikişer, Adana Demirspor, Adanaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nü birer kez mağlup etmişti.

Kulübün sportif direktörü İbrahim Akın, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonunda takımda futbolcu olarak görev yapıyordu.

Altaylı futbolcular maçtan sonra sosyal medya hesaplarından lige galibiyetle başlamanın sevincini paylaştı.

Ligin ikinci haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Seren Serengil Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig'e galibiyetle başlayan Altay'da yüzler gülüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 11:59:26. #1.15#

title