Süper Lig'e bir yıldız daha! İmza için İstanbul'a geldi!
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Süper Lig'e bir yıldız daha! İmza için İstanbul'a geldi!

Süper Lig'e bir yıldız daha! İmza için İstanbul'a geldi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

İstanbul takımlarından Başakşehir, aradığı forveti İtalya'da buldu. Boz Baykuşlar 2019'dan beri Udinese forması giyen Okaka ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde Roma, Sampdoria, Watford, Anderlecht, Fulham, Parma ve Udinese gibi birçok kulüp bulunan Stefano Okaka Başakşehir 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Okaka'yı sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

32 yaşındaki tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyerken 4 gol ile takımına katkıda bulundu. 1.86 boyundaki Okaka bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları gündemi oldukça meşgul etmişti.

OKAKA KİMDİR?

Stefano Chuka Okaka 9 Ağustos 1989 yılında , Castiglion del Lago'da doğan, Nijerya kökenli İtalyan futbolcudur.

Roma alt yapısından yetişen Okaka, henüz 16 yaşında iken Roma A takımı ile maçlara çıkmış ve dikkat çekmiştir. Santrfor mevkinde oynamaktadır. 2007 yılında Serie B takımlarından Modena ile anlaşmıştır. Okaka, Serie A takımlarından Udinese'de forma giymektedir.

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