Süper Lig'e 27. hafta maçlarıyla devam edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig'e 27. hafta maçlarıyla devam edilecek

25.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:33
Süper Lig'e 27. hafta maçlarıyla devam edilecek

Süper Lig'de 27. hafta yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Süper Lig'de 27. hafta yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmalarında son sıradan kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği, son 6 müsabakadan galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor'u Eryaman Stadı'nda konuk edecek. Orta sıralardaki yerini korumaya çalışan İttifak Holding Konyaspor da üst sıralara tırmanmak isteyen Gaziantep'i MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırlayacak. İki müsabakanın da başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Günün ve haftanın 3. müsabakası ise zirve mücadelesi veren Beşiktaş ile küme düşme hattından çıkmak isteyen Yukatel Denizlispor arasında oynanacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Haftanın öne çıkan maçında ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 10 lig mücadelesinde yenilmeyen Trabzonspor, geride kalan hafta kaybederek liderin 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda 28 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'e 27. hafta maçlarıyla devam edilecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 09:41:47. #1.15#
title