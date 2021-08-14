Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'ı taraftarları da yalnız bırakmadı
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Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'ı taraftarları da yalnız bırakmadı

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Altay'ın taraftarları da alınan Kovid-19 önlemleriyle tribünlerdeki yerlerini aldı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Altay'ın taraftarları da alınan Kovid-19 önlemleriyle tribünlerdeki yerlerini aldı.

Süper Lig'e 18 yıllık hasreti sona eren Altay, 2021-2022 sezonu ilk hafta karşılaşmasına Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı Kovid-19 önlemleri doğrultusunda bilet alabilen siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarına destek vermek için stada geldi.

Altay taraftarlarından Özcan Pehlivanoğlu, yaklaşık 50 yıldır Altay sevdasıyla yatıp kalktığını, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmanın çok sevindirici olduğunu söyledi. Pandemi tedbirlerine uyarak Altay'ı yalnız bırakmadığını aktaran Pehlivanoğlu, "Altay'a, Büyük Altay'ın taraftarına, tüm Türk futboluna yeni sezon hayırlı olsun. Tüm takımlara başarılar diliyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu, Kovid-19 salgını öncesinde İzmir'deki tüm maçları takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"1,5 senedir pandemi nedeniyle hiçbir maça gelemedik. 1,5 yıldan sonra ilk defa geliyorum. Geçen sene şampiyonluk sevincini yaşayamadık. Futbol seyircisiz, taraftarsız hiçbir şey ifade etmiyor. Çok yavan kalıyor. Televizyonlardan seyrettik sadece. Dileğim o ki pandemi salgını bir an önce sona ersin. Bizler de futbolseverler olarak azami dikkat gösterelim. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum ki bundan sonra tribünlerin yüzde 50'si değil, yüzde 100 dolu olduğu günleri yaşayalım hep birlikte."

Cenker Ekemen de Altay'ın Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Belki çocukluğunuzda rastgele tanıyarak bir aile büyüğünüzden Altaylı oluyorsunuz ama tanıdıkça daha çok seviyorsunuz. Cumhuriyet'in takımı, Türkiye'nin ilklerini yapmış bir kulüp Altay. Bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. 18 yıl sonra Süper Lig'de olmak çok güzel bir duygu. İnanın dün gece uyuyamadım maça geleceğim diye. Çocuk gibi, 5 yaşında o Alsancak Stadı'nda ilk girdiğim duyguyu şimdi yaşıyorum."

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'ı taraftarları da yalnız bırakmadı
Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'ı taraftarları da yalnız bırakmadı
Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'ı taraftarları da yalnız bırakmadı
Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'ı taraftarları da yalnız bırakmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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