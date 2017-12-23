Süper Lig: Dg Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada sağ kanattan Quresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Tosic'in kafa vuruşu yandan auta çıktı



52. dakikada Medel'in pasında topla buluşan Talisca'ın şutunu kaleci Tolgahan iki hamlede kontrol etti.



53. dakikada Rybalka'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanına çarparak dışarı gitti.



56. dakikada Babel'in pasında topla buluşan Cenk'in ceza sahası önünden yerden şutu kaleci Tolgahan'da kaldı.



62. dakikada Babel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



65. dakikada sağ kanattan Quresman'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.



66. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Kone'nin yerden içeriye çevirdiği topa kaleci Fabri müdahale etti. Kaleciyi geçen topu Beşiktaş savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.



67. dakikada Babel'den seken topu önünde bulan Cenk rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruşla topu direğin yanından dışarı gönderdi.



78. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Emre'nin sol kanattan ceza sahasında yerden pasında Cyriac müsait pozisyonda gol vuruşunu yapamayınca kırmızı-beyazlı ekip mutlak bir golden oldu.



83. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hakan Arslan'ın ön direkte aşırttığı topa Medjani'nin kafa vuruşunu Gökhan Gönül çizgiden çıkarttı. Dönen topu altı pas üzerinde Cyriac düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Olgun xx



Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Medjani xx, Bjarsmyr xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, (Mert Hakan dk. 61 x) N'Dinga xx, Emre xx, (Hakan Bilgiç dk. 90+2 ?), Bifouma xx, (Cyriac dk. 66 xx), Kone xx,



Yedekler: Rochet, Dyakov, Galip, Ergin, Rıdvan, Cem, Muhammed Furkan



Teknik Direktör: Samet Aybaba



Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, (Oğuzhan dk. 69 x), Medel xx, Babel xx, Quresma xx, (dk. 79 Lens x), Talisca xx, Negredo xx (Cenk dk. 46 x)



Yedekler: Tolga, Mitrovic,Mustafa, Orkan, Tolgay, Necip, Cenk, Caner



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Rybalka (dk. 5), Cyriac (dk. 83) (Demir Grup Sivasspor), Negredo (dk. 26 pen.) (Beşiktaş)



Sarı kart: Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor) - SİVAS