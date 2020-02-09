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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 21. haftasında zirvenin iki güçlü adayı DG Sivasspor ve Medipol Başakşehir, 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

09.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:23
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 21. haftasında zirvenin iki güçlü adayı DG Sivasspor ve Medipol , 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren 'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


60. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.


66. dakikada Visca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu Demba Ba filelere gönderdi. 0-1


80. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara yolladı. 1-1


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Birinci xx, Mustafa İlker Coşkun xx


DG Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur xx, Barış xx (Claudemir dk. 10 xx), Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Ziya xx (Papp dk. 80 ?), Fernando xx (Yasin dk. 70 xx), Yatabare xxx


Yedekler: Muammer, Camara, Armin, Furkan, Ali


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan xx, Mahmut xx (Aleksic dk. 89 ?), Visca xx, Demba Ba xxx (Skrtel dk. 79 ?), Elia xx (Gulbrandsen dk. 70 xx), Crivelli xx


Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Berkay, Okechukwu, Gökhan,


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Yatabare (dk. 80) (Sivasspor), Demba Ba (dk. 66) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Clichy, Visca, İrfan (Medipol Başakşehir) - SİVAS

Kaynak: İHA
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