Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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