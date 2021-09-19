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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor) - Haberler Spor
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