Süper Lig: DG Sivasspor: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
SİVAS (İHA) Süper Lig'in 3. haftasında D.GSivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.
SİVAS (İHA) Süper Lig'in 3. haftasında D.GSivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Adzic'in ortaladığı topa kale çizgisine yakın noktadaki Merikani kafası ile vurdu, kaleci Samassa çizgi üzerinden topu çıkardı.
34. dakikada Gradel orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girip Yasin'e pas verdi. Yasin'in şutunda defansa çarpan top dışarı çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Mehmet Ali Akkor xx
DG Sivasspor: Samassa xxx, Caner xxx, Camara xxx, Erdoğan xxx, Hakan xxx, Fajr xxx, Ziya xxx, Yasin xxx, Gradel xxx, Ninga xxx, Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Uğur, Cofie, Souza, Robin, Barcia, Barış, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Friedrich xxx, Pazdan xxx, Erdi xxx, Kitsiou xxx, Pinto xxx, Alper xxx, Diousse xxx, Lukasik xxx, Adzic xxx, Paintsil xxx, Merikani xxx
Yedekler: Koray, Atakan,Okan, Lobzanidze, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Voca, Emre, Atila
Teknik Direktör: Fuat Çapa - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı