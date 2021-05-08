Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında DG Sivasspor, Başakşehir'i evinde ağırladı.

Süper Lig'in 40. haftasında DG Sivasspor, Başakşehir'i evinde ağırladı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tolga'nın şutunda meşin ağlarla buluştu. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx

DG Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Robin xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir x (Garcia dk. 66 x), Hakan xx Fajr xx, Erdoğan x (Kone dk. 76 xx), Gradel xx, Kayode xx (Ninga dk. 84 ?)

Yedekler: Muhammer, Muhammet, Cofie, Kerem, Rybalka, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Başakşehir: Mert xx, Rafael xx (Junior dk. 79 xx), Tagir xx, Ndayıshımıye xx, Bolingoli xx (Chadli dk. 80 xx), Tolga xx, Berkay xx, Visca xx, Aleksic xx (Mahmut dk.68xx), Deniz xx (Duarte dk. 87 ?), Crivelli xx (Vitoria dk.68 xx)

Yedekler: Volkan, Ahmet, Silva, Azubuike, Uğur, Ömer

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Aleksic, Tolga (Başakşehir)

(Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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