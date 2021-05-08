Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 40. haftasında DG Sivasspor, Başakşehir'i evinde ağırladı.
Süper Lig'in 40. haftasında DG Sivasspor, Başakşehir'i evinde ağırladı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tolga'nın şutunda meşin ağlarla buluştu. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx
DG Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Robin xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir x (Garcia dk. 66 x), Hakan xx Fajr xx, Erdoğan x (Kone dk. 76 xx), Gradel xx, Kayode xx (Ninga dk. 84 ?)
Yedekler: Muhammer, Muhammet, Cofie, Kerem, Rybalka, Ninga, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Başakşehir: Mert xx, Rafael xx (Junior dk. 79 xx), Tagir xx, Ndayıshımıye xx, Bolingoli xx (Chadli dk. 80 xx), Tolga xx, Berkay xx, Visca xx, Aleksic xx (Mahmut dk.68xx), Deniz xx (Duarte dk. 87 ?), Crivelli xx (Vitoria dk.68 xx)
Yedekler: Volkan, Ahmet, Silva, Azubuike, Uğur, Ömer
Teknik direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Aleksic, Tolga (Başakşehir)
(Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı