Süper Lig: Denizlispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

01.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:50

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşu üst direkten geriye döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada uzun pasta meşin yuvarlakla buluşan Estupinan'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Farnolle'den döndü. Topu tamamlamak isteyen Sacko'dan önce savunma araya girmeyi başardı.

22. dakikada Mustafa Yumlu kaleci Farnolle'nin önde olduğunu görünce orta saha çizgisi yakınlarından topu doğrudan kaleyi gönderdi. Kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

34. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içerisinde kafalardan seken topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü attı. 1-0

41. dakikada orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Fofana, hızlıca ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'yi gördü. Ceza alanı içinde Gökhan Tören'nin yaptığı etkisiz vuruş kaleci Stachowiak'ta kaldı.

58. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Estupinan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Koray Gençerler pozisyon öncesinde Estupinan'ın topu elle önüne aldığını tespit ederek kararı iptal etti.

63. dakikada Barrow'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahasına gelen ortada Rodallega topu kafayla Barrow'un önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Ok xx, Bilal Gölen xx

Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki Yavru xx, Mustafa Yumlu xx, Oğuz Yılmaz xx, Olcay Şahan xx, Radoslaw Murawski xx, Hadi Sacko xx (Özgür Çek dk. 46 x), Ismail Aissati xx (Onazi dk. 58 x), Recep Niyaz xx, Modou Barrow xx, Oscar Estupinan xx (Rodallega dk. 68 x)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan, Ben Yousef

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Robin Yalçın x, Lingani Hadebe x, Mina Meza xx, Karim Hafez Ramadan xx, Gökhan Töre xx (Kjartansson dk. 46 x), Murat Yıldırım xx, Afriyie Acquah xx, Glenn Donald xx (Özer Özdemir dk. 46 x), Moryke Fofana xx (Youssuf Ndayishimiye dk. 77), Umut Bulut x

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Chaaleli, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 34), Barrow (dk. 75) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Lingani Hadebe (dk. 44) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Mina Meza, Youssuf Ndayishimiye, Murat Yıldırım (Yeni Malatyaspor)

(İHA)

Kaynak: İHA