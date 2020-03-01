Süper Lig: Denizlispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

01.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:42

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)



58. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Estupinan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Koray Gençerler pozisyon öncesinde Estupinan'ın topu elle önüne aldığını tespit ederek kararı iptal etti.



63. dakikada Barrow'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.



75. dakikada ceza sahasına gelen ortada Rodallega topu kafayla Barrow'un önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Ok xx, Bilal Gölen xx



Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki Yavru xx, Mustafa Yumlu xx, Oğuz Yılmaz xx, Olcay Şahan xx, Radoslaw Murawski xx, Hadi Sacko xx (Özgür Çek dk. 46 x), Ismail Aissati xx (Onazi dk. 58 x), Recep Niyaz xx, Modou Barrow xx, Oscar Estupinan xx (Rodallega dk. 68 x)



Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan, Ben Yousef



Teknik Direktör: Bülent Uygun



Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Robin Yalçın x, Lingani Hadebe x, Mina Meza xx, Karim Hafez Ramadan xx, Gökhan Töre xx (Kjartansson dk. 46 x), Murat Yıldırım xx, Afriyie Acquah xx, Glenn Donald xx (Özer Özdemir dk. 46 x), Moryke Fofana xx (Youssuf Ndayishimiye dk. 77), Umut Bulut x



Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Chaaleli, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Goller: Mustafa Yumlu (dk. 34), Barrow (dk. 75) (Denizlispor)



Kırmızı kart: Lingani Hadebe (dk. 44) (Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Robin Yalçın, Mina Meza, Youssuf Ndayishimiye, Murat Yıldırım (Yeni Malatyaspor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA