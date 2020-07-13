Süper Lig: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Süper Lig: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
13.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:15

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Denizlispor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrılarak, ligde kalma umutlarını sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Denizlispor'da Aissati uzak bir mesafeden çok sert bir vuruşla kaleye gönderdiği topu, kaleci Uğurcan son anda parmaklarının ucuyla müdahale etti.

11. dakikada Trabzonspor'da Sosa'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ekuban, şık bir hareketle rakibinden sıyrıldı ancak etkili bir vuruş yapamadı.

14. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün şık ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağalara gönderdi. 0-1

29. dakikada, Denizlispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın etkisiz vuruşu kaleci Uğurcan'ın ellerinde kaldı.

33. dakikada Denizlispor savunmasından seken topu önünde bulan Abdülkadir Ömür'ün sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, kaleci Hüseyin aynı güzellikte kurtararak gole izin vermedi.

35. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu sonrası ev sahibi ekip hızlı hücum fırsatı yakaladı. Sacko'nun taşıdığı top sonrası ceza sahasında topla buluşan Recep'in arka direğe ortaladığı topla oluşan tehlikeyi Abdülkadir Ömür önledi.

42. dakikada Denizlispor'da Sackey'in çerçeveyi bulan sert şutunda top, kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

46. dakikada Denizlispor'da Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hadi Sacho, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1

73. dakikada soldan ceza sahasına giren Novak, kale sahasına sert bir orta gönderdi. Sörloth'un zor durumda yaptığı öuruşta top direkten döndü. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağa Abdülkadir Ömür'den önce savunma müdahale etti.

74. dakikada Trabzonspor'un köşe vuruşunda arka direğe seken topa Costa kafayı vurdu ancak Denizlispor savunması topu çizgide karşılayarak uzaklaştırdı.

84. dakikada, ceza sahasına soldan giren Olcay Şahan'ın pasında topla buluşan Oscar Estupinan, zor pozisyonda topu kaleci Uğurcan'ın altında filelere göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

88. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Manuel da Costa, kaleyi görür görmez çok sert vurdu ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx

Denizlispor: Hüseyin xx, Zeki xx, Mustafa xxx, Oğuz xx, Bergdich xx, Murawski xx (Onazi dk. 46 xxx), Sacko xxxx (Olcay dk. 78 xx), Recep xx (Özgür dk. 73 xx), Sackey xxx, Aissati xxx (Mbamba dk. 90+3 ?), Rodallega xx (Estupinan dk. 73 xxx)

Yedekler: Ali Eren, Muhammet, Sedat, Alihan

Teknik Direktör: Levent Kartop

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereura xx (Kamil Ahmet dk. 83 ?), Hosseini x, da Costa x, Novak xx, Abdülkadir Parmak xx (Koray dk. 87 ?), Sosa xx (Ndiaye dk. 69 x), Ekuban xxx, Nwakaeme xx, Abdülkadir Ömür xx (Guilherme dk. 83 ?), Sörloth x

Yedekler: Erce, Hüseyin, Doğan, Carvalho, Bilal, Serkan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gol: Sacko (dk. 46), Estupinan (dk. 84) (Denizlispor), Ekuban (dk. 14) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Sosa, Kamil Ahmet, Ekuban (Trabzonspor)

(İHA)

Kaynak: İHA

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