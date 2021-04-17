Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, BB Erzurumspor'u ağırladı.

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Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka konuk Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Erzurumsporlu oyuncuların anlaşmazlığıyla topu önünde bulan Rodallega, orta saha çizgisine yakın bir yerden vurduğu sert şutta kaleciyi önde avlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

55. dakikada Mehmet Murat'ın pasıyla buluşan Omolo'nun ceza sahasının sağından çektiği sert şut uzak direğin yanında dışarıya çıktı.

64. dakikada Sakıb'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, meşin yuvarlağa plase vurarak ağlarla buluşturdu. 2-1

79. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Oltan'nın indirdiği topla buluşan Rashani'nin şutu savunmaya sekerek ağlara gitti. 2-2

86. dakikada Omolo ile verkaç yaparak ceza sahası içerinde topla buluşan Rashani, yerden düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Denizlispor: Cenk x, Sakıb xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Leismann xxx, Murawski xx (Kubilay dk.60 x), Özer xx, Sagal xx, Diskerud xx (Hasan Ayaroğlu dk. 70 x), Sacko xx (Tusha dk. 84 ?), Rodallega xxx

Yedekler: Abdulkadir, Ali Eren, Muhammet, Mesanoviç, Dossevi, Özgür, Ali Yavuz,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ x, Schwechlen xx, Teikeu xx (Gökhan dk. 69 x), Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat xx, Mayega xx, Omolo xxx, Novikovas xx (Rashani dk. 55 xxx), Obertan xxx (Rahman Buğra dk. 90 ?), Emrah xxx, Gomes xx (Oltan dk. 69 x)

Yedekler: Szumski, Kayacan, Butko, Bergdich, Özgür, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Rodallega (dk. 46 ve 64) (Denizlispor), Emrah (dk. 2), Rashani (dk. 79 ve 86) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Novikovas, Hasan Hatipoğlu, Mayega (Erzurumspor) - DENİZLİ

Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 2 BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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