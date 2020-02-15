Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor, Kayserispor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
3. dakikada sağ kanattan Hadi Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda top kalenin hemen üstünden auta çıktı.
6. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa gelişen vuran Hadi Sacko'nun şutu kalenin yanından dışarı gitti.
33. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına çalımlarla giren Mensah'ın vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, İlker Takpak xx
Yukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu, Özgür Çek xx, Mbamba xx, Murawski xx, Sacko xx, Aissati xx, Estupinan xx, Rodallega xx
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Ben Yousef, Olcay Şahan, Barrow, Sackey
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Mesanovic xx, Emre Taşdemir xx, Djedje xx, Pedro xx, Mensah xx, Diego xx, Gustavo xx, Kravets xx
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Yasir Subaşı, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Cenk Şahin, Mario Situm
Teknik Direktör: Robert Prosinecki - DENİZLİ