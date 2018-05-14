Süper Ligden Düşen Son Takım Osmanlıspor Oldu
Akhisarspor'un Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmesinin ardından Osmanlıspor Süper Lige veda etti.
Spor Toto Süper Ligde 33. hafta maçında Kayserispor ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi. Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'u 2-1 yendi ve ligde kaldı. Osmanlıspor ise ligden düşen üçüncü takım oldu.
OSMANLISPOR LİGE VEDA EDEN 3'ÜNCÜ TAKIM OLDU
Bu galibiyetin ardından Teleset Mobilya Akhisarspor puanını 39'a yükseltti. Kayserispor 44 puanda kaldı. Ligde 33 puanla 16. sırasında olan Osmanlıspor, 36 puanla 15. sırada olan Atiker Konyaspor'un ikile averajda gerisinde olduğu için kümede düşmekten kurtulamadı.
SON HAFTA AKHİSARSPOR, OSMANLISPOR'U AĞIRLAYACAK
Spor Toto Süper Ligde son hafta Kayserispor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Teleset Mobil Akhisarspor, Osmanlıspor'u ağırlayacak.
YORUMLAR (31)
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Fossmanlıyı kim düşürdü acepCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Futbolda normal birileri düşecek birileri çikaçakCevap Yaz Yayından Kaldır
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OSMANLI ARTIK OLDU ÇIRAK OSMANCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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Galata sarayın 8:0 skorlarınıda hatırlıyoruzCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bolu gelsin yerineCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır