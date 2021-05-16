Süper Lig'den düşen Denizlispor'da en uzun süreyi Rodallega aldı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sonunda küme düşen Yukatel Denizlispor'un 14 golle en skorer ismi konumundaki Hugo Rodallega, aynı zamanda en uzun süre forma giyen oyuncu da oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sonunda küme düşen Yukatel Denizlispor'un 14 golle en skorer ismi konumundaki Hugo Rodallega, aynı zamanda en uzun süre forma giyen oyuncu da oldu.

Ligde sezon boyunca 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, 38 gol attığı bu karşılaşmalarda kalesinde 77 gol gördü. İç sahada 18 puan toplayan Denizli temsilcisi, deplasmanda elde ettiği 10 puanla dış sahada en başarısız ekip konumunda kaldı.

Süper Lig'de 2 sezon kaldı

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de yer alan Yukatel Denizlispor, 9 yıl aradan sonra 2019-2020'de döndüğü organizasyonda 2 sezon mücadele edebildi.

İlk olarak 1983-1984'te Süper Lig'de yer almasının ardından 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez küme düşen Yukatel Denizlispor'da bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan teknik direktörlük görevini üstlendi.

En golcü ve en uzun süre alan isim Rodallega

Çok az süre alan genç oyuncularla birlikte 40 ismin forma şansı bulduğu Denizlispor'da 37 maçta 3 bin 271 dakika süre alarak bu alanda zirvede yer alan Hugo Rodallega, attığı 14 golle de takımın en golcü ismi olmayı başardı.

Yeşil-siyahlı ekipte Rodallega'nın ardından en uzun süre alan isimler, 2 bin 914 dakikayla Angelo Sagal ve 2 bin 691 dakikayla Fabiano Leismann oldu.

Hugo Rodallega'nın dışında Muris Mesanovic'in 6, Recep Niyaz'ın 5 gol bulduğu Yukatel Denizlispor'da, Hadi Sacko, Mikkel Diskerud ile Veton Tusha ikişer, Angelo Sagal, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Oğuz Yılmaz ve Neven Subotic de birer gole imza attı.

Öte yandan, toplam 84 sarı ve 6 kırmızı kartın gösterildiği yeşil-siyahlı ekipte Radoslaw Murawski 2, Ali Yavuz Kol, Hadi Sacko, Hugo Rodallega ve Özer Özdemir ise birer kez takımlarını eksik bıraktı.

2020-2021 sezonu karnesi

Yukatel Denizlispor'un bu sezon karnesi şöyle: