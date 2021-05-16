Süper Lig'den düşen Denizlispor'da en uzun süreyi Rodallega aldı
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Süper Lig'den düşen Denizlispor'da en uzun süreyi Rodallega aldı

Süper Lig'den düşen Denizlispor'da en uzun süreyi Rodallega aldı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sonunda küme düşen Yukatel Denizlispor'un 14 golle en skorer ismi konumundaki Hugo Rodallega, aynı zamanda en uzun süre forma giyen oyuncu da oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sonunda küme düşen Yukatel Denizlispor'un 14 golle en skorer ismi konumundaki Hugo Rodallega, aynı zamanda en uzun süre forma giyen oyuncu da oldu.

Ligde sezon boyunca 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, 38 gol attığı bu karşılaşmalarda kalesinde 77 gol gördü. İç sahada 18 puan toplayan Denizli temsilcisi, deplasmanda elde ettiği 10 puanla dış sahada en başarısız ekip konumunda kaldı.

Süper Lig'de 2 sezon kaldı

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de yer alan Yukatel Denizlispor, 9 yıl aradan sonra 2019-2020'de döndüğü organizasyonda 2 sezon mücadele edebildi.

İlk olarak 1983-1984'te Süper Lig'de yer almasının ardından 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez küme düşen Yukatel Denizlispor'da bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan teknik direktörlük görevini üstlendi.

En golcü ve en uzun süre alan isim Rodallega

Çok az süre alan genç oyuncularla birlikte 40 ismin forma şansı bulduğu Denizlispor'da 37 maçta 3 bin 271 dakika süre alarak bu alanda zirvede yer alan Hugo Rodallega, attığı 14 golle de takımın en golcü ismi olmayı başardı.

Yeşil-siyahlı ekipte Rodallega'nın ardından en uzun süre alan isimler, 2 bin 914 dakikayla Angelo Sagal ve 2 bin 691 dakikayla Fabiano Leismann oldu.

Hugo Rodallega'nın dışında Muris Mesanovic'in 6, Recep Niyaz'ın 5 gol bulduğu Yukatel Denizlispor'da, Hadi Sacko, Mikkel Diskerud ile Veton Tusha ikişer, Angelo Sagal, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Oğuz Yılmaz ve Neven Subotic de birer gole imza attı.

Öte yandan, toplam 84 sarı ve 6 kırmızı kartın gösterildiği yeşil-siyahlı ekipte Radoslaw Murawski 2, Ali Yavuz Kol, Hadi Sacko, Hugo Rodallega ve Özer Özdemir ise birer kez takımlarını eksik bıraktı.

2020-2021 sezonu karnesi

Yukatel Denizlispor'un bu sezon karnesi şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kart Kırmızı Kart
Abdulkadir Sünger77630000
Ahmad Yasin73309000
Alaattin Öner101000
Ali Yavuz Kol84310021
Angelo Sagal35332914140
Ayman Ben Mohamed74387000
Cenk Gönen16161392010
Costel Pantilimon15151350010
Emirhan Kascioglu31147010
Emre Yıldırım1190000
Fabiano Leismann33312691080
Federico Varela73270000
Ferhat Erdoğan101000
Görkem Can31124000
Hadi Sacko27161370231
Hasan Ayaroğlu196654020
Hugo Rodallega373732711491
Hüseyin Altıntaş32228000
Hüseyin Furkan Uslu103000
Ismail Aissati1311983000
Kubilay Aktaş149953030
Marvin Bakalorz31242087180
Matthieu Dossevi184520000
Mehmet Ali Ulaman1045000
Mert Sarıkuş102000
Mikkel Diskerud18141129210
Muhammed Eren Kıryolcu108000
Muhammet Özkal18101033010
Muris Mesanovic36191878650
Mustafa Yumlu27262155040
Neven Subotic54405100
Oğuz Yılmaz18151280140
Özer Özdemir25171624111
Özgür Çek71108000
Radoslaw Murawski323025021112
Recep Niyaz28211756530
Sakıb Aytaç17151303140
Tiago Lopes24231942040
Veton Tusha114332200
Zakarya Bergdich17131227040

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Süper Lig'den düşen Denizlispor'da en uzun süreyi Rodallega aldı - Haberler Spor
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