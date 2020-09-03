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Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, yedi Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
03.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:22

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, yedi Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor kulüpleri, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

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