Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig kulüpleri Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig kulüpleri Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, dört kulübün "Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı"na aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, futbolcu Deniz Türüç'ün de aynı sebeple PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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