Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

23.09.2019 21:00

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasını Sorloth ayağının tersiyle Avdıjaj'a bıraktı. Avdıjaj ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağalarla buluşturdu. 0-1



6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.



36. dakikada Trabzonsor sol kanattan kullandığı korner atışına Hosseını'nın kafa vuruşu kaleci Samassa'dan döndü. Novak'ın tamamlamak istediği top savunma oyuncularından geri dönen meşin yuvarlağa bu kez Sorloth tamamlamak istedi ancak savunma oyuncuları gole izin vermedi.



41. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Fernando, kaleci Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx



Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi x, Hakan Arslan x, Isaac Cofie x (Fernando Andrade dk. 38 x), Erdoğan xx, Emre Kılınç xx, Mert Hakan Yandaş xx, Yatabare x



Yedekler: Ali Şaşal Vural, Kone, Papp, Fernando, Vieira, Traore, Fatih Aksoy, Armın Derlek Volkan Eğri, Ziya Erdal



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx, Obi Mikel xx, Avdijaj xx, Nwakaeme xx, Sorloth xx



Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar



Teknik Direktör: Ünal Karaman



Goller: Avdıjaj (dk. 3) (Trabzonspor), Fernando Andrade (dk. 41) (Demir Grup Sivasspor)



Sarı Kart: Campi (Trabzonspor) - SİVAS

Kaynak: İHA