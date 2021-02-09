Süper Lig'de yenilerden 25 gol
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Süper Lig'de yenilerden 25 gol

09.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:27
Süper Lig'de yenilerden 25 gol

Türkiye'de 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona eren ikinci transfer ve tescil döneminde yeni takımlarına katılan oyunculardan 15'i fileleri 25 kez havalandırdı.

Türkiye'de 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona eren ikinci transfer ve tescil döneminde yeni takımlarına katılan oyunculardan 15'i fileleri 25 kez havalandırdı.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Süper Lig kulüplerinin kadrosuna dahil ettiği isimlerden 81'i ligde şimdiye kadar kendilerine şans buldu.

Bu oyunculardan 15'inin gol sevinci yaşadığı ligde Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini, Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Göztepe'den Peter Zulj ve Kasımpaşa'dan Isaac Kiese Thelin üçer golle en golcü isimler oldu.

Trabzonspor'da ???????Anastasios Bakasetas ile Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in ikişer gol bulduğu yeni isimlerden Muhammed Kamara (Atakaş Hatayspor), Aatif Chahechouhe (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük), Anton Maglica, Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor), Aliou Badji (MKE Ankaragücü), Stephen Mallan (Yeni Malatyaspor), Mikkel Diskerud ve Veton Tusha (Yukatel Denizlispor) da birer kez gol sevinci yaşadı.

Yeniler en fazla golü Galatasaray'da buldu

Galatasaray'ın yeni oyuncuları 5 gol üretirken, Fatih Karagümrük'te bu sayı 4 oldu. Göztepe ve Kasımpaşa'nın kadrosuna yeni dahil ettiği isimler 3'er, Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor'da 2'şer, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Yani Malatyaspor'da da birer gol buldu.

Yenilerin performansı

Ligde yeni takımlarında gol atan oyuncuların performansları şöyle:

FutbolcuTakımGolMaçSüre
Fabio BoriniFatih Karagümrük38687
Isaac Kiese ThelinKasımpaşa37534
Peter Antonio ZuljGöztepe36343
Henry OnyekuruGalatasaray33212
Anastasios BakasetasTrabzonspor23198
Mustafa MuhammedGalatasaray22135
Muhammed KamaraAtakaş Hatayspor16133
Aatıf ChahechouheBüyükşehir Belediye Erzurumspor15404
Andrea BertolacciFatih Karagümrük18582
Anton MaglicaHes Kablo Kayserispor13153
Uğur DemirokHes Kablo Kayserispor14271
Aliou BadjiMKE Ankaragücü14302
Stephen MallanYeni Malatyaspor1288
Mikkel DiskerudYukatel Denizlispor14110
Veton TushaYukatel Denizlispor1145

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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