Süper Lig'de yeni sezon start alıyor! Rize'de ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'de yeni sezon start alıyor! Rize'de ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2020-21 sezonu bu akşam Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla start alıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'de yeni sezon start alıyor! Rize'de ilk 11'ler belli oldu
11.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:16

Hasret sona eriyor. Süper Lig'de 2020-21 sezonu Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin oynayacağı maç ile başlıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanamıyor. Sarı lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden 3 puan alamadı.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 2012-2013 sezonunda Elazığspor ile 1-1 berabere kalırken, 2013-2014 sezonunda Konyaspor'a 3-2 yenildi. Sarı lacivertliler, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0 ile almıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı lacivertlilerde lisansları çıkarılmayan yeni transferler Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kadroda bulunmuyor. Ayrıca İtalyan kulübü Genoa ile anlaşan Miha Zajc da Rize'ye götürülmedi.

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey.

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