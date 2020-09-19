Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORFarnolle, Cenk Ahmet, Osman (Mina), Hasan, Kaan, Petrus, İbrahim Akdağ, Novikovas, Sissoko, Emrah Başsan, RashadSAKAT: Oltan, SadikuCEZALI: YokDEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Robin Yalçın (Camara), Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fayçal, Gradel, Felix...
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Farnolle, Cenk Ahmet, Osman (Mina), Hasan, Kaan, Petrus, İbrahim Akdağ, Novikovas, Sissoko, Emrah Başsan, RashadSAKAT: Oltan, SadikuCEZALI: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Robin Yalçın (Camara), Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fayçal, Gradel, Felix (Ninga), Yatabare (Kayode)SAKAT: Appindangoye, RybalkaCEZALI: Yok--------------------------------------------------KASIMPAŞARamazan Köse - Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, GohouSAKAT: Koita*CEZALI: Yok
ÇAYKUR RİZESPORGökhan - Chatziisaias, Selim, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Baiano, Samudio, SkodaSAKAT: Umar, Talbi, DiamondeCEZALI: Yok--------------------------------------------------GAZİANTEP FKGünay - Djilobodji, Kana-Biyik, Morais, Oğuz, Sousa, Maxim, Kenan, Kubilay, Güray, AndreSAKAT: Mehmet ErdemCEZALI: YokFATİH KARAGÜMRÜKViviano - Lichaj, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Mevlut Erdinç, Arveladze, Ndao, SobiechSAKAT: JorqueraCEZALI: Yok--------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, BaSAKAT: YokCEZALI: Yok
GALATASARAYFatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Feghouli, FalcaoSAKAT: Etebo, Muslera, Emre AkbabaCEZALI: Yok
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Kaynak: DHA