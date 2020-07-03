Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Kjartansson, Murat Yıldırım, Fofana, Umut BulutSAKAT: ErenCEZALI: Gökhan TöreGENÇLERBİRLİĞİNordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sio (Sefa),...
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Kjartansson, Murat Yıldırım, Fofana, Umut BulutSAKAT: ErenCEZALI: Gökhan Töre
GENÇLERBİRLİĞİNordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sio (Sefa), StancuSAKAT: NadirCEZALI: Yasin--------------------------------------------------
MKE ANKARAGÜCÜFriedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atilla Turan, Lukasik, Pinto, Saba, Scarione, Michalak, OrgillSAKAT: Orkan CEZALI: Sedat, Rodrigues
AYTEMİZ ALANYASPORMarafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, CisseSAKAT: YokCEZALI: Yok--------------------------------------------------
FRAPORT TAV ANTALYASPORBoffin, Bünyamin, Ersan, Veysel, Kudryashov, N'Dinga, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, JahovicSAKAT: BahadırCEZALI: Hakan
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli, BaSAKAT: AzubuikeCEZALI: Visca, Mahmut, Aleksic--------------------------------------------------
FENERBAHÇEAltay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Deniz, Ferdi, Ozan, MuriçSAKAT: Mehmet Ekici, TolgaCEZALI: Rodrigues
GÖZTEPEBeto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Tripic, Serdar, WilczekSAKAT: Jerome, Deniz KadahCEZALI: Yok
--------------------------------------------------
Kaynak: DHA