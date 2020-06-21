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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 28'inci hafta yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
21.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:06

Süper Lig'de 28'inci hafta yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek.

Yarın oynanacak karşılaşmaların sakat-cezalı listesi ve muhtemel 11'leri şöyle:

AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Fernandes, Bakasetas, Efecan Karaca, CisseSakat: YokCezalı: YokTRABZONSPORUğurcan Çakır - Pereira, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, SörlothSAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sosa* (Belirsiz)CEZALI: Yok-----------------------------FRAPORT-TAV ANTALYASPORBoffin - Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, JahovicSAKAT: BahadırCEZALI: Sangare*Charles ülkesinden dönemedi  

ÇAYKUR RİZESPORGökhan - Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Tunay, Boldrin, Garmash, Diamonde, Samudio, SkodaSakat: Zafer, Abarhoun, Umar

Cezalı: Yok


Kaynak: DHA

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