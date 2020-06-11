Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek SAKAT: YokCEZALI: YokTRABZONSPORUğurcan - Pereira, Campi, da Costa, Novak, Sosa (Ndiaye), Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, SörlothSAKAT: Yusuf Sarı, Kamil Ahmet,...
11.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:53
Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek
SAKAT: YokCEZALI: Yok
TRABZONSPORUğurcan - Pereira, Campi, da Costa, Novak, Sosa (Ndiaye), Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, SörlothSAKAT: Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Sosa*CEZALI: Yok----------------------------------------
FENERBAHÇEAltay - Dirar, Falette, Serdar, Deniz, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Ozan, Mevlüt (Muriç)SAKAT: Muriç*, KruseCEZALI: Hasan Ali
HES KABLO KAYSERİSPORLung - Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, KravetsSAKAT: NurettinCEZALI: Gustavo Campanharo ile Pedro Henrique
Miguel Lopes (Portekizli futbolcu ülkesinden dönemedi)
Kaynak: DHA